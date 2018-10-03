Общество

Заболеваемость ОРВИ в Пскове за неделю повысилась на 5,2%

В Псковской области с 1 по 7 октября зарегистрировано 3716 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе в городе Пскове - 1711. Заболеваемость ОРВИ по Псковской области повысилась относительно предыдущей недели на 1,6%, что ниже недельного эпидемического порога на 3,1%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТУ Роспотребнадзора по Псковской области, в Пскове заболеваемость ОРВИ повысилась относительно предыдущей недели на 5,2%, что ниже недельного эпидемического порога на 15,8%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировано 62 случая заболевания острыми кишечными инфекциями, в том числе в городе Пскове - 32 случая.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено 24 лабораторных (микробиологических) исследования воды (6 не соответствуют требованиям), 65 смывов (все соответствуют требованиям) и исследовано два пищевых продукта (все соответствуют требованиям).

Сотрудниками управления составлено 28 протоколов об административных правонарушениях. Выдано 5 предписаний об устранении нарушений и 10 представлений.