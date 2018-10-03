Общество

Власти Псковской области высказались за сохранение тепличного комбината агрофирмы «Победа»

Власти Псковской области окажут содействие в сохранении тепличного комбината ЗАО Агрофирма «Победа», который располагается в дер. Писковичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в понедельник, 8 октября, вице-губернатор Александр Кузнецов провел рабочее совещание, где обсуждалась ситуация на производстве и пути выхода из нее. В нем приняли участие директор предприятия, депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин, заместитель директора «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров, а также представители профильных органов исполнительной власти.

Смотрите также Псковичи могут остаться без огурцов от «Победы», тепличный комбинат под угрозой закрытия

Сложности на предприятии в первую очередь связаны с накопившейся задолженностью за энергоресурсы. Как пояснил Виктор Гречин, подобная проблема возникает регулярно в зимние месяцы из-за особенностей производственного цикла, поскольку огурцы и томаты являются сезонными продуктами. Обычно агрофирма гасит сформировавшийся зимой долг в летние месяцы, но в предстоящем году есть риск не рассчитаться с поставщиками энергоресурсов из-за роста тарифов, поэтому руководство агрохолдинга рассматривает возможность закрытия тепличного комбината.

«Позиция губернатора такова, что тепличное хозяйство нужно обязательно сохранить. Агрофирма "Победа" - это крупнейший производитель овощной продукции в нашем регионе. Огурцы и томаты этой фирмы хорошо известны своим качеством, жители Псковской области их любят и ждут каждую весну. Поэтому мы со своей стороны готовы оказать все необходимое содействие для продолжения его работы. Главное, что ситуация решаемая», - сказал Александр Кузнецов.

В качестве варианта выхода из сложившейся ситуации вице-губернатор обратился к представителям ресурсоснабжающих компаний с просьбой об отсрочке платежей агрофирмы «Победа». Те в свою очередь, учитывая положительную платежную дисциплину агрофирмы «Победа» в предыдущие годы, выразили готовность пойти навстречу и рассмотреть вопрос. В ближайшие дни руководитель агропредприятия Виктор Гречин подготовит и направит в адрес «Псковэнерго» и «Газпром межрегионгаз Псков» график расчетов за потребленную электроэнергию и газ с подтверждением источников финансирования.

Кроме того, руководителю главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области Николаю Романову поручено в течение двух недель подготовить предложения по мерам поддержки региональных тепличных хозяйств, которые в дальнейшем будут представлены на рассмотрение губернатору области Михаилу Ведерникову.

В завершение рабочего совещания замгубернатора рекомендовал руководству «Победы» проинформировать сотрудников о результатах переговоров и отозвать уведомления о сокращении людей.