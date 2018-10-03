Общество

Частный инвестор газифицировал две деревни в Псковском районе

В двух деревнях Псковского района, Подосье и Неелово-2, на днях появился природный газ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региона, газовую ветку в муниципалитете по многочисленным просьбам местных жителей построил частный инвестор - газораспределительная организация ООО «ТаПаС».

Протяженность распределительного газопровода среднего давления составляет 2,6 км. Труба проложена под землей и имеет достаточную мощность для подключения к газоснабжению всех желающих.

Сейчас газ пущен в жилые дома, расположенные на улицах Радужной, Благодатной, Знатной, Весенней, Творческой, Школьной, Рублевской, Детской и улице Строителей. На фасадах домов установлены газорегуляторные пункты для снижения среднего давления на низкое. Особенность проекта заключается в том, что инвестор ведет газ не до границы домовладения, а вводит в дом.

В планах инвестора - строительство 2-й и 3-й очередей распределительного газопровода общей протяженностью 4,8 км. Строительные работы на объекте уже начались.

Как рассказали в Государственном комитете Псковской области по тарифам и энергетике, это не первый в регионе частный газопровод, но впервые такой инфраструктурный объект построен для широкого круга потребителей.

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Напомним, ранее жители высказывали претензии в адрес компании «ТаПаС», обвиняя ее в нарушении договорных обязательств.