Общество

В Пскове состоялся профсоюзный пикет под лозунгом «Одна страна – одна зарплата»

Сегодня, 8 октября, в Пскове в сквере имени 60-летия Октября прошел пикет, организованный Псковским областным советом профсоюзов. В течение четырех часов профсоюзные активисты собирали подписи под требованием изменить в пользу дотационных регионов финансовую политику правительства РФ и отменить пенсионную реформу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, самая массовая часть акции началась в 16.00 - в это время в «гайд-парке» собралось около 200 профсоюзных активистов, развернувших лозунги: «Одна страна – одна зарплата», «Мы против повышения пенсионного возраста», «Правительство, хватит экономить! Развивай экономику!», «Будущее – за социальным государством!», «Единство. Солидарность. Справедливость».

Участники пикета ознакомились с резолюцией, которую организаторы акции направят в органы государственной власти. В ней говорится:

«Мы, участники акции «Одна страна – одна зарплата!», считаем: Будущее России во многом определяется именно проводимой сейчас в нашей стране финансовой политикой. Только при разумной, целостной и учитывающей интересы государства, регионов и населения политике можно вообще говорить об этом будущем России как единой и процветающей страны. Современная политика правительства Российской Федерации в отношении регионов редко отвечает хотя бы одному из этих критериев.

Целью финансовой политики государства должно быть увеличение или сохранение уровня реальных доходов на душу населения и на этой основе обеспечение социальных нормативов уровня жизни в стране, в том числе на уровне каждого региона.

В перспективе эта политика должна быть направлена на сохранение единого как в социальном, экономическом, так и политическом аспектах государства, выравнивание уровней развития регионов, повышение уровня жизни населения.

Равноправие субъектов Федерации и граждан, проживающих в разных субъектах, из фактически фикции, закрепленной в Конституции РФ, должно стать реальностью, а разделение страны по фактически удельным территориям – анахронизм, место которому в истории.

О необходимости проведения согласованной по всем направлениям финансовой политики в отношении дотационных регионов может говорить хотя бы такой факт, что ежегодно бюджеты всех уровней лихорадит из-за больших неплановых расходов по разным направлениям финансовой политики, но одновременно не принимается кардинальных решений по изменениям в дотационной политике регионам, которые могли бы и должны бы снять полностью или, по крайней мере, существенно смягчить пиковый, чрезвычайный и негативный характер внеплановых нагрузок на бюджетную политику.

Несогласованность же антимонопольной и бюджетной политики ежегодно влечет за собой принятие решений о повышении цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, которое приводит к тому, что в ходе реализации уже принятых бюджетов всех уровней появляются, во-первых, выпадающие доходы, а во-вторых – дополнительные расходы. Так, повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки существенно снижает прибыль большинства предприятий и, следовательно, поступления в бюджеты и одновременно приводит к удорожанию коммунальных услуг для учреждений образования, здравоохранения и культуры, а значит, и увеличению расходов региональных бюджетов.

Существование рациональной финансовой политики в отношении субъектов Российской Федерации является положительным фактором развития экономики государства, и, наоборот, ее отсутствие тормозит развитие экономики как конкретного региона, так и страны в целом.

В момент, когда цены на нефть на мировом рынке вновь стали расти, позволяя Правительству наполнять бюджет акцизами и налогами на распродающие российские ресурсы компании, Правительство, в угоду олигархам, отпускает внутренние цены на топливо, и они за месяц галопируют на четверть, вызывая обвальную реакцию общего роста цен.

Правительство, повторяя давнюю сказку, что «это не коснется населения», увеличивает НДС до 20%.

И наконец, после долгих «подготовительных» разговоров Правительство выступает с законопроектом о повышении пенсионного возраста в стране.

Все вышеперечисленные действия подчеркивают, что Правительство РФ в данном составе осуществляет действия в интересах исключительно МВФ и российских олигархов, считая население лишь источником обогащения лиц, «приватизировавших» национальные ресурсы страны.

Мы, участники акции, от имени всех жителей Псковской области решительно требуем:

От правительства РФ:

- прекратить действия, ухудшающие социально-экономическое положение населения.

- изменить финансовую политику в отношении дотационных регионов с целью выравнивания обеспечения заработной платы за одинаковый труд в разных регионах (за исключением регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока в связи с тяжелыми условиями труда).

От президента РФ:

- отменить повышение пенсионного возраста.

Предлагаем президенту РФ отправить в отставку финансовый блок правительства РФ».

Добавим, что пикет состоялся в соответствии с постановлением исполкома ФНПР «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».