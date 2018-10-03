Общество

Арбитражный суд поддержал выводы ФАС по незаконному предоставлению базе отдыха «Калацкое» участка в аренду

На прошлой неделе 14 Арбитражный апелляционный суд поддержал выводы управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области относительно незаконных действий, связанных с предоставлением в аренду ООО «База отдыха «Калацкое» в аренду земельного участка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, речь идет о незаконных действиях указанной базы отдыха, а также государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Межрегионального Территориального управления Росимущества в Псковской и Новгородской области и Росреестра, квалифицировав эти действия как заключение антиконкурентного соглашения, в результате которого нарушена статья 16 федерального закона «О защите конкуренции» (сговор органов власти и хозяйствующего субъекта).

Основания для предоставления в аренду обществу лесного участка без торгов признаны незаконными.

«Нас удивляет позиция профильных чиновников по этому вопросу. В течение трех лет мы утверждаем, что лесной участок предоставлен в нарушение закона, и вот уже две судебные инстанции подтвердили это, - отметила руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец. - Три органа власти сообща осуществляли незаконные действия в пользу хозяйствующего субъекта вместо того чтобы исполнять Лесной кодекс. Вообще это серьезное обвинение в адрес должностных лиц. Материалы переданы правоохранителям для дальнейшей работы. Следующее слово за ними».

«А если никто из тех, кому положено, не примет действий по возврату имущества в казну государства, это сделаем мы», - подчеркнула Ольга Милонаец.