Общество

Жителя Порхова будут судить за незаконную розничную продажу алкоголя

Прокурором Порховского района утвержден обвинительный акт в отношении жителя Порхова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района, установлено, что 5 июля текущего года обвиняемый, будучи подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом) к штрафу в размере 15 000 рублей, незаконно осуществил розничную продажу алкогольной, спиртосодержащей продукции, являющейся смесью с использованием этилового спирта и необработанной воды крепостью 36,0%.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года.