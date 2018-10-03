Общество

Прокуратура обязала администрацию Псковской области обеспечить безопасность ГТС в Порхове

Порховским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района в защиту неопределенного круга лиц об обязании администрации Псковской области обеспечить безопасность бесхозяйного гидротехнического сооружения (ГТС), расположенного на улице Заводской, 20-а в Порхове, в частности, разработать региональную программу обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и принять меры к ограничению доступа граждан ко всем частям гидротехнического сооружения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района, в судебном заседании установлено, что прокуратурой района проведена проверка по вопросу осуществления безопасности бесхозяйного гидротехнического сооружения, в ходе которой установлено, что уровень безопасности ГТС является неудовлетворительным: доступ в вышеуказанный объект не ограничен, как для несовершеннолетних, так и для остального населения, в том числе лиц, способных совершить террористический акт.

Вместе с тем, статьей 5 федерального закона №117«О безопасности гидротехнических сооружений» определено, что на органах исполнительной власти субъекта лежит обязанность в силу наделенных полномочий федеральным законодательством по обеспечению безопасности ГТС, включая и те ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территориях субъектов РФ.

В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.