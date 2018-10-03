Общество

Как избежать пожара, напомнили жителям Красногородска

8 октября дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам проведен профилактический рейд в поселке Красногородск на ул. Южная.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен обход восьми домовладений, эксплуатирующих печное отопление, под роспись проинструктировано 12 человек, в том числе две многодетные семьи, распространено 20 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом доме и 20 памяток по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.