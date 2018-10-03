Общество

Начальник отдела по молодежной политике управления образования Великих Лук приняла участие в образовательном форуме в Петербурге

Начальник отдела по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки Светлана Белюкова приняла участие в образовательном форуме «Выбор будущего», который прошел в Санкт-Петербурге 7 октября. Как сообщила Псковской Ленте Новостей Светлана Белюкова, на площадке форума объединились университеты и компании Санкт-Петербурга для коммуникации и решения важного вопроса, как нынешним школьникам и их родителям сделать выбор будущей профессии.

На мероприятии состоялись: интерактивный квест «Профессии будущего» для учащихся 8-11 классов от представителей проекта «Атлас новых профессий»; выступления представителей университетов (Университет ИТМО, Горный университет, Политехнический университет) и крупных компаний Санкт-Петербурга для родителей старшеклассников, а также тестирования школьников и консультации от ведущих преподавателей Петербурга.

Участие в форуме приняли более 300 человек. Это старшеклассники, родители и педагоги, заинтересованные в осознанном выборе детьми будущей профессии. Ребята тренировали «надпрофессиональные навыки», решали задачки, слушали выступления спикеров, находили для себя профессии будущего, проходили тестирования и просто максимально эффективно проводили воскресный день.

«Очень интересно было присутствовать на форуме «Выбор будущего». Я принимала участие в программе для старшеклассников, чтобы получить опыт организации подобных квестов в Великих Луках. Ведь тема профориентации на профессии будущего – это очень актуальная тема в сфере молодежной политики. В городе Великие Луки имеется интересный опыт работы в этом направлении у МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация». Я обязательно поделюсь тем, что увидела в Санкт-Петербурге, с коллегами из «Бизнес-инкубатора». Им это пригодится при реализации профориентационной программы "Движение на опережение"», - заключила Светлана Белюкова.