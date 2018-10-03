Общество

Сергей Шнуров внезапно удалил все фото из своего Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров внезапно оставил своих поклонников без фотоленты Instagram.

В настоящий момент в фотоблоге музыканта нет ни одной фотографии или видео. На страницу лидера «Ленинграда» на данный момент подписано более 3,7 млн человек, передает «РЕН ТВ».

«Меня трудно найти. Легко потерять. И невозможно забыть», - гласит надпись в блоге музыканта. Пока неизвестны причины, которые вынудили эпатажного артиста удалить множество фотографий.

Сергей Шнуров активно пользуется Instagram, отвечает подписчикам, часто проводит прямые эфиры.