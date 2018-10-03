Общество

Экс-советник губернатора Псковской области уволен с поста замглавы УФАС Петербурга в связи с утратой доверия

Заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по городу Санкт-Петербургу Петр Яковлев уволен в связи с утратой доверия после обнаружения недостоверной информации в декларации о доходах, которую ежегодно подают государственные служащие. Об этом сообщает ТАСС.

«Приказом ФАС России заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Пётр Яковлев был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основание для увольнения - недостоверное предоставление информации в декларации о доходах, которые ежегодно заполняют госслужащие», - сообщили в ведомстве.

В петербургском управлении ФАС не пояснили, какая именно информация оказалась недостоверной.

Яковлев, согласно данным с официального сайта ведомства, до увольнения курировал отдел по контролю за закупками ряда юридических лиц, а также отдел контроля федеральной контрактной системы.

Напомним, что с 7 апреля 2009 года по 7 июня 2009 года Петр Яковлев работал советником губернатора Псковской области. С 8 июня 2009 года до 23 августа 2010 года возглавлял государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям.