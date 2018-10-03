Общество

Порядок перехода к новой системе пенсионного капитала определят до конца года

Законопроект, уточняющий порядок автоматического подключения граждан к новой системе индивидуального пенсионного капитала, будет внесен в Госдуму до конца текущего года. Об этом «Известиям» сообщил глава ПФР Антон Дроздов.

Он отметил, что Центробанк и Минфин подготовили концепцию для продолжения формирования накопительной части пенсии, причем у такой системы будет собственный источник - взносы граждан и работодателей.

«В настоящее время законопроект только готовится, сложно пока обсуждать детали. Насколько я знаю, при согласовании концепции остался, по сути, лишь один вопрос - как будут включаться в эту систему граждане - по умолчанию или только по заявлению», - пояснил Дроздов.

Он также отметил, что граждане ничего не теряют при изменении схемы работы обязательной накопительной части пенсии, поскольку их права полностью формируются в солидарной части.

«Те средства, которые за гражданина отчислялись, они никуда не пропали, они инвестируется негосударственными пенсионными фондами или управляющими компаниями по выбору гражданина», - уточнил глава фонда.