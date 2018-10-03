Общество

Минздрав рассказал о необходимости замены автопарка скорой помощи

В России около половины автопарка скорой помощи нуждается в замене, рассказали «Известиям» в Минздраве.

Порядка 45% машин служат уже более пяти лет. В рекомендациях фонда ОМС по эксплуатации автомобилей «скорой» сказано, что существенный износ происходит уже после трех лет работы кареты, а после пяти - машину нужно заменять.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минздрава, самый большой износ - 70% - у автомобилей «скорой» класса А (в них не оказывается медпомощь во время транспортировки). Среди машин класса B (основной тип) изношены 36%, а среди реанимобилей - 44%.

Главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко сообщил, что по итогам 2017 года только треть автопарка скорой эксплуатировалась меньше трех лет - 6,4 тыс. машин. 5,5 тыс. автомобилей работали менее пяти лет, а 8,8 тыс. - более пяти лет.