Общество

Количество новых пенсионеров снизится на 300 тыс. к концу 2019 года

В 2019 году число новых пенсионеров сократится на 300 тыс. рассказал «Известиям» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. При этом он отметил, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 90 млрд рублей.

«Оно снизится ненамного, примерно на 308 тыс. Но для нас это все равно существенно. Если перевести в деньги, то это составит почти 90 млрд в этом году. За шесть лет экономия составит около 3 трлн рублей», - указал Дроздов.

Также он отметил, распределительная часть бюджета ПФР технически сбалансирована, однако с учетом трансфертов из федерального бюджета, которые отражаются в доходах фонда. Технический дефицит по накопительной части составляет 23 млрд рублей.

«В дальнейшем, учитывая, что мы снижаем обязательства перед пенсионерами, к 2029-2030 году трансферты из бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю. Таким образом, мы планируем, что к 2030 году система будет сбалансирована», - добавил Дроздов.