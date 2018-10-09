Общество

Глава Пенсионного фонда рассказал о донастройке формулы расчета пенсий

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал «Известиям», что вопрос о том, чтобы уйти от индивидуальных пенсионных коэффициентов обсуждался правительством.

«Вопрос о том, чтобы совсем уйти от индивидуальных пенсионных коэффициентов обсуждался. Но такое решение пока не принято. Произошла определенная донастройка формулы в части индексации и в части расчета трансфертов», - сказал чиновник.

Отвечая на вопрос о том, что люди не понимают формулу расчета пенсии, так как она сложная и запутанная, Дроздов заметил, что размер индивидуального пенсионного коэффициента рассчитывается из суммы взносов, которые заплатил работодатель.

«Если вы войдете в своей личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, то увидите количество ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов. Потом вы умножаете их на стоимость коэффициента и прибавляете стоимость фиксированной выплаты.

Это актуальный размер вашей пенсии. Всё. Вам больше ничего не нужно знать. Это как вы садитесь в автомобиль, заводитесь, нажимаете на педаль и едете. Вам не нужно детально знать, что там происходит в двигателе», - добавил глава ПФР.