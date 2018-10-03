Общество

Псковская область станет пилотный регионом по запуску клуба экспертов «Цифровая экономика»

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов совместно с профессиональной ИТ-компанией объявляет о наборе клуба экспертов по развитию цифровой экономики. В команду приглашают профессионалов и предпринимателей, которые готовы делиться опытом и развивать инновации.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в парламенте, данный проект выступит единой экспертной площадкой для предпринимателей, разработчиков, аналитиков в области цифрового развития.

«Это будет образовательный контент. Члены клуба смогут проводить образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, тренинги. Особенность заключается в том, что все будет иметь цифровой след: презентации, видео-трансляции и т.п. Будет сформирована команда региона, которая создаст и реализует технологические проекты для бизнес-сектора», - подчеркнули в парламенте.

Добавим, создание новой школы проходит в рамках государственной программы «Цифровая экономика».

