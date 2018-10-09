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Преподаватель Псковского колледжа искусств выступила в Москве на международной конференции по музыкальной терапии

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Галковская выступила на II международной конференции по музыкальной терапии для детей с аутизмом и особенностями развития.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, конференция состоялась в Москве в Центре «Наш солнечный мир» при поддержке открытой некоммерческой образовательной инициативы МузТерапевт.Ру и проекта «Музыкальная терапия для детей с аутизмом».

В докладе «Фонопедические и музыкально-ритмические упражнения и элементарное музицирование для детей с аутизмом и особенностями развития: из опыта инклюзивных проектов» Ирина Владимировна рассказала о нескольких моделях инклюзивного музыкального образования, успешно апробированных ею как в Росси, так и за рубежом на протяжении 20 лет.

В основе этих моделей - совместные занятия обычных молодых людей, в частности студентов Псковского областного колледжа искусств, и детей и подростков с аутизмом и особенностями развития.

В тридцатиминутном докладе Ирина Галковская предложила слушателям конференции вокально-интонационные, дыхательные, ритмические и фонопедические упражнения, нотные и текстовые материалы, которые можно использовать в практической деятельности.

Также вниманию коллег были представлены фрагменты видео-материалов, в том числе из личного архива, подтверждающих эффективность рассматриваемых моделей музыкального образования через инклюзивные проекты.