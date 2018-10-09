Общество

В сентябре в Великих Луках 6 продавцов привлечены к ответственности за продажу алкоголя подросткам

Очередное общегородское совещание состоялось накануне в Великих Луках. По традиции оно началось с обсуждения показателей социально-экономического развития города за сентябрь 2018 года, которые озвучил исполняющий обязанности главы городской администрации Юрий Власюк. В числе основных задач, на выполнении которых сосредоточили усилия городские власти в сентябре, он назвал подготовку к началу отопительного сезона.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об исполнении бюджета за прошедший месяц рассказала заместитель главы администрации города по экономике и финансам Наталья Дмитриева. В сентябре, как и ранее, большая часть расходов городской казны пришлась на социальную сферу, в том числе на финансирование детских садов и школ, учреждений дополнительного образования и культуры. Основные расходы в ЖКХ пришлись на благоустройство дворовых и общественных территорий и ремонт тротуаров, а также на уличное освещение.

О состоянии правопорядка города на Ловати в ходе общегородского совещания доложил врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по городу Великие Луки Василий Марченков. Он сообщил, что в прошедшем месяце было возбуждено 81 уголовное дело, преимущественно по кражам (40 случаев). Также за истекший период зарегистрировано 111 ДТП, в которых получили ранения 13 человек. Задержано 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 8 повторно. К административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним привлечено 6 продавцов. В сентябре на территории города проведено три массовых мероприятия, в которых приняло участие около 20 000 человек. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе данных мероприятий не было.

В прошедшем месяце в Великих Луках произошло 5 пожаров, отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки Сергей Тимофеев. Их причинами стали неосторожное обращение с огнем, детская шалость и поджог. Погибших нет, 2 человека получили травмы. Особое внимание начальник отдела надзорной деятельности уделил отопительному сезону. Он призвал великолучан не нарушать технику безопасности при эксплуатации печи и обогревателей.

Председатель комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации города Николай Шмоткин в своем докладе отметил, что за отчетный период чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера в городе не случилось. Все городские службы, отвечающие за его жизнеобеспечение, работали в штатном режиме. Было принято более 80 обращений граждан по различным вопросам, в том числе по отключению электроэнергии, отсутствию тепла в квартирах, уличному освещению. На контроле ЕДДС города в сентябре находились внеплановые и аварийные отключения энергоносителей, все они устранены в короткие сроки.