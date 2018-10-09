Общество

Кадастровая палата разъясняет вопросы о государственной кадастровой оценке объектов недвижимости в Псковской области

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области разъясняет вопросы о государственной кадастровой оценке объектов недвижимости на территории Псковской области.

Государственная кадастровая оценка земель

В 2016 на территории Псковской области проведена государственная кадастровая оценка земель по состоянию на 1 февраля 2016 год в разрезе следующих категорий:

Земли населенных пунктов (Постановление администрации Псковской области от 22.11.2016 № 377). Земли сельскохозяйственного назначения (Постановление администрации Псковской области от 22.11.2016 № 376). Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (Постановление администрации Псковской области от 27.10.2016 № 351). Земли особо охраняемых территорий и объектов (Постановление администрации Псковской области от 27.10.2016 № 350). Земли лесного фонда (Постановление администрации Псковской области от 27.10.2016 № 352)

Администрацией Псковской области принято решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Псковской области в 2019 году, в соответствии с распоряжением администрации Псковской области от 26.02.2018 № 100 – р.

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости будет осуществляться Государственным бюджетным учреждением Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки».

Налоговые каникулы

Вопрос корректировки ставок земельного налога в целях обеспечения социально приемлемого уровня налоговой нагрузки на граждан рассматривался по инициативе государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям на совещаниях губернатора области с главами муниципальных образований и городских округов. По результатам этих совещаний приняты рекомендации для исполнения органами местного самоуправления с возложением ответственности на глав муниципальных районов, глав администраций городских округов и муниципальных районов.

На 1 января 2018 года приняты решения о снижении ставок земельного налога до 0,2% и ниже (выборочно по видам разрешенного использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, огородничества и ведения дачного хозяйства) в городах Псков, Великие Луки (100% городских округов), и в 97 поселениях (88 % от общего числа 110 поселений) на территории 23 муниципальных районов из 24, всего 96 % от общего числа муниципальных образований.

По виду разрешенного использования «для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства», как правило, ставки снижены до 0,2%, в некоторых поселениях до 0,15% и ниже.

Кроме того, в поселениях, где расположены садоводческие некоммерческие товарищества со статусом юридического лица (на территории г. Пскова, СП «Писковичская волость», СП «Ядровская волость», СП «Тямшанская волость» ГП «Печоры» , ГП «Невель», СП «Палкинская волость») установлены льгота 100% на уплату земельного налога за земли общего пользования на 2017-2018 г.г., в г. Великие Луки – на 2017-2019 годы.

Оспаривание кадастровой стоимости

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц в суде или в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является:

недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости; установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость на основании отчета составленного на бумажном носителе и в форме электронного документа.

В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или суда в порядке, установленном законом об оценочной деятельности, сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, применяются для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января календарного года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

По основным вопросам о пересмотре кадастровой стоимости можно обращаться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, 11, кабинет 35, телефон 8 (8112) 687433.