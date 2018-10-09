Общество

В Сети появились снимки полярного сияния под Псковом. ФОТО и ВИДЕО

В Сети появились фотоснимки и видео полярного сияния, которое можно было увидеть под Псковом в ночь с 7 на 8 октября. Материалы опубликованы в группе Клуба любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«К сожалению, из-за облачности наиболее интересное и яркое сияние пронаблюдать не получилось. В Пскове разрывы в облаках появились только 23.30, как раз в это время было заметное повышение геомагнитного индекса», - отмечается в сообществе.

Полярное сияние не было ярким. «С полуночи до двух часов ночи ярких всплохов и столбов видно не было, на фотографии они тоже не проявлялись, лишь только слабое свечение было заметно в северной стороне низко над горизонтом, к тому же периодически мешали облака», - говорится в псковском Клубе любителей астрономии.

Напомним, ровно три года назад, 7 октября 2015 года, в Пскове тоже наблюдалось полярное сияние, но тогда, по наблюдениям астрономов-любителей, оно было гораздо более ярким и зрелищным.