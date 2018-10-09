Общество

Два акушера-гинеколога наблюдают за 465 беременными великолучанками

Всего два акушера-гинеколога наблюдают за 465 беременными великолучанками в ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница». Такие данные по состоянию на 1 октября привел председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на сайте губернатора региона ведерников.рф, отвечая на вопрос от пользователя портала.

«Решение проблемы дефицита медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Псковской области - одна из наших первоочередных задач. В настоящее время в государственных учреждениях здравоохранения области 444 вакансии врачей, в т.ч. в ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» - 59 вакансий. Врачи-акушеры-гинекологи входят в число наиболее востребованных специалистов», - отметил он.

«На 1 октября в женской консультации ГБУЗ ПО "Великолукская межрайонная больница" работают два врача-акушера-гинеколога, под наблюдением которых находятся 465 беременных женщин», - сообщил Игорь Потапов.

По словам чиновника, с целью привлечения медицинских кадров в области реализуются меры социальной поддержки: предоставление служебного жилья, «льготная ипотека», выплата «подъемных» при первом трудоустройстве, компенсация платы за жилье и коммунальные расходы специалистам села, денежные выплаты студентам и ординаторам, обучающимся в медицинских вузах по целевому направлению от Псковской области.

«Принимаемые меры, к сожалению, пока не позволяют кардинально решить кадровую проблему. Во многом это обусловлено низкой бюджетной обеспеченностью Псковской области», - заключил он.