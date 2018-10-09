Общество

Великолукские профсоюзные активисты провели пикет «Одна страна - одна зарплата»

8 октября в Великих Луках состоялся профсоюзный пикет под главным лозунгом «Одна страна - одна зарплата», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

По информации организаторов, в нем приняли участие около 45 человек. В ходе пикета было собрано 155 подписей под требованиями установить на всей территории страны равную оплату за равный труд, отменить повышение пенсионного возраста, отправить в отставку финансовый блок правительства РФ из-за проводимой антинародной политики.

Напомним, что вчера профсоюзный пикет «Одна страна - одна зарплата» прошел в Пскове, его участниками стали около 200 человек.