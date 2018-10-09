Общество

Псковичей приглашают на военную службу по контракту в военную полицию

Военной комендатурой гарнизона проводятся мероприятия, направленные на привлечение военнослужащих и граждан Российской Федерации к поступлению на военную службу по контракту в войсковые подразделения военной полиции ВС РФ, которые созданы в 2018 году в соединении воздушно-десантных войск, расположенном в Пскове.

Как напомнили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, указом президента РФ утвержден Устав военной полиции ВС РФ, в соответствии с которым военная комендатура гарнизона является территориальным органом военной полиции ВС РФ. В свою очередь к функциям военной полиции ВС РФ относится:

защита жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих;

обеспечение в Вооруженных Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, а также в пределах своей компетенции для противодействия преступности и защиты других охраняемых законом правоотношений в области обороны;

обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, участие в обеспечении законности, а также осуществление в пределах своей компетенции противодействия коррупции;

производство в соответствии с компетенцией по делам об административных правонарушениях и проведение разбирательств пол дисциплинарным проступкам;организация в Вооруженных Силах розыска и задержания военнослужащих, уклоняющихся от военной службы.

Служба по контракту в военной полиции ВС РФ сочетает, как личные, так и государственные интересы. С одной стороны это добровольный вклад в укрепление обороны страны, повышение правопорядка и воинской дисциплины в ВС РФ. С другой стороны служба по контракту в военной полиции ВС РФ означает поставить свое настоящее и будущее на стабильный фундамент социальной защищенности.

Желающие поступить на военную службу по контракту в военную полицию ВС РФ могут обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, 38.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в военную комендатуру гарнизона по адресу: г. Псков, ул. Гражданская, 3 или по телефону: 8 (8112) 73-81-33.