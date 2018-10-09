Общество

Территориальные схемы управления отходами должны быть скорректированы регионами в соответствии с новыми правилами

Территориальные схемы управления отходами должны быть скорректированы регионами в соответствии с новыми правилами. Об этом министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин проинформировал глав субъектов РФ, обратив внимание на вновь введённые требования по корректировке имеющихся территориальных схем.

Как сообщает пресс-служба Минприроды России, в документе должны появиться дополнительные параметры, обязательными становятся общественные слушания. Срок внесения изменений и принятия обновлённых схем - конец 1 квартала 2019 г.

Обращение министра было направлено в связи с принятием постановления правительства РФ «О порядке разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем». Правилами, в частности, предусмотрены разделы с чётко прописанными требованиями к составу и содержанию территориальных схем, обязательному общественному обсуждению проекта терсхемы и её утверждению.

Актуализированные территориальные схемы должны включать в себя не только информацию, позволяющую обеспечить сбор и вывоз отходов, а также представить полную достоверную картину о возможностях и мощностях всех объектов по переработке, захоронению отходов, информацию о формировании платы. Терсхемы позволят населению в кратчайшие сроки получать реальные сведения по управлению отходами. Они отразят целевые показатели по вывозу, обезвреживанию и утилизации мусора, сроки и методы решения в регионе проблемы с ТКО.

Кроме того, все регионы при создании стратегических документов должны перевести данные терсхемы в электронную модель. Эта норма обязательна, и правилами установлены единые требования к электронным моделям территориальных схем. Сведения регионов войдут в единую электронную карту системы обращения с отходами в России.

После корректировки документа органы исполнительной власти обязаны разместить его на своем официальном сайте для обсуждения, внесения предложений и замечаний. Общественные обсуждения должны пройти до конца 2018 г.

Напомним, работа по совершенствованию системы обращения с отходами является неотъемлемой частью национального проекта «Экология», рассчитанного до 2024 г.