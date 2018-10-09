Общество

На одного безработного в Псковской области приходится четыре вакансии

На одного безработного в Псковской области приходится четыре вакансии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель председателя государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения, начальник отдела программ занятости и рынка труда Леонид Кириллов.

«По состоянию на 1 октября в регионе зарегистрировано 2565 безработных граждан. Работодателями на портал «Работа в России» подано 7928 ваканасий. На 1 безработного в среднем приходится 4 вакансии», - сказал он.

Портрет безработного, по данным специалиста, в последнее время изменился. «Это безработный мужчина от 30 до 49 лет со среднем профессиональным или высшим образованием», - отметил он.

Вакансии же, предлагаемые псковичам, в основном требуют физического труда. Это грузчики, операторы свиноводческого комплекса, токари.

В Псковской области есть 386 вакансий врачей, и ни одного безработного среди этой категории. Кроме того, требуется 62 менеджера, 67 учителей. Большая потребность в инженерных кадрах наблюдается в Великих Луках.

Безработные есть среди бухгалтеров (74), охранников (53), экономистов (14).