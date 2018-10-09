Общество

Порядка 27 тысяч псковичей работают в Петербурге – официальные данные

Порядка 27 тысяч жителей Псковской области работают в Санкт-Петербурге. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель председателя государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения, начальник отдела программ занятости и рынка труда Леонид Кириллов.

По его словам, такая цифра представлена Фондом социального страхования. 27 тысяч псковичей имеют второй полис.

Леонид Кириллов также сообщил, что у псковских выпускников вузов и ссузов не возникает серьезных проблем с трудоустройством. Большинство молодых людей находят работу уже во время обучения.