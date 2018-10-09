Общество

Более 800 нарушений требований земельного законодательства выявил псковский Росреестр за 9 месяцев 2018 года

Управлением Росреестра по Псковской области подведены итоги осуществления государственного земельного надзора за 9 месяцев 2018 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства в указанном периоде инспекторами Управления проведено 1320 проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации, 342 административных обследований объектов земельных отношений, в ходе которых выявлено 823 нарушений, выдано 657 предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства, возбуждено 363 дела об административных правонарушениях.

Также в региональном Росреестре провели анализ наиболее распространенных на территории Псковской области нарушений земельного законодательства. Таковыми являются:

1. Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

Ответственность за правонарушение установлена ст. 7.1 КоАП РФ.

Санкцией за данное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа на граждан до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – до двухсот тысяч рублей.

Зачастую указанное нарушение совершается в ходе изменения фактических границ земельного участка, в результате которого увеличивается площадь участка за счет смежных земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В целях недопущения таких нарушений необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждения.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, рекомендуем обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ.

2. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

Ответственность за правонарушение установлена ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ.

За совершение указанного нарушения предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - до ста тысяч рублей; на юридических лиц - до семисот тысяч рублей.

В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Более того, в силу ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом.

В целях недопущения подобной ситуации необходимо своевременно приступать к использованию земельного участка.

3. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Ответственность за правонарушение установлена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.

Санкцией данной нормы предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до двухсот тысяч рублей.

В целях недопущения указанных нарушений необходимо изучить правоустанавливающие документы на земельный участок, в частности категорию земель и вид разрешенного использования. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

С более подробной информацией о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно ознакомится на официальном сайте ведомства.