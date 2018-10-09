Общество

На мастер-класс «Успешный соискатель» приглашают псковичей 18 октября

18 октября в 15.00 Молодежный центр Пскова организует мастер-класс по трудоустройству «Успешный соискатель». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, мероприятие пройдет в познавательно-интерактивной форме: участники узнают, как правильно составить резюме и заинтересовать работодателя, как вести себя на собеседовании и какой гардероб будет уместен. Также эксперты расскажут, с чего начать поиск работы молодому специалисту и на каких ресурсах размещены вакансии для молодежи.

Партнеры мероприятия – Ресурсный центр подготовки кадров ПсковГУ, Центр социологии и региональной политики ПсковГУ, ООО «Центр стандартизации» – наполнят мероприятие реальными цифрами социологических исследований и практическими знаниями, которые помогут будущим выпускникам в самоопределении и скорректируют поведение на рынке труда.

К участию в мастер-классе приглашаются все желающие. Особенно интересен «Успешный соискатель» будет студентам средних и высших профессиональных учебных заведений, не имеющих опыта общения с работодателем.

Место проведения: Центр студенческих инициатив ПсковГУ (пл. Ленина, дом 2 с выходом в Университетский сквер).

Участие бесплатное, по предварительной записи по телефону 56-41-88.