Общество

Специалисты соцсферы из Тюмени проходят стажировку в Псковской области

С 8 по 12 октября в Псковском Областном центре семьи проходят стажировку специалисты социальной сферы из Тюменской области по программе «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья». Это очный курс, который предусматривает знакомство с опытом соцучреждений Псковского региона.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служб администрации псковского региона, тюменские специалисты посетят Бельско-Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Центр лечебой педагогики, Производственно-интеграционные мастерские и Центр социального обслуживания Опочецкого района.

Кроме того, сотрудники Областного центра семьи поделятся своими наработками в организации деятельности по социальному сопровождению семей и детей, использовании ресурсных технологий в работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидови детей с ОВЗ, и биологической обратной связи как метода оздоровления в психолого-педагогическом сопровождении семей.

По результатам стажировки обучающиеся получат сертификаты о прохождении подготовки по организации социального сопровождения семей с детьми и комплекты методических пособий.

Напомним, что Областной центр семьи с 2016 года является стажировочной площадкой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. На сегодняшний день более 70 специалистов социальной сферы из 14 регионов России повысили свои профессиональные компетенции в процессе прохождения стажировок на территории Псковской области.