Общество

Сделать бесплатную прививку от гриппа великолучане смогут 12 октября на парковке у ТЦ «Апельсин»

Сделать бесплатную прививку от гриппа великолучане смогут 12 октября на парковке у ТЦ «Апельсин». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, именно здесь будет работать передвижной медицинский комплекс, где с 11.00 до 18.00 все желающие могут сделать прививку от гриппа. При себе достаточно иметь паспорт и медицинский полис. Об этом в ходе общегородского совещания рассказал заместитель главного врача великолукской межрайонной больницы Роман Керимов.

Он отметил, что именно прививка является главным и действенным способом профилактики болезни. В настоящее время провакцинированы медицинские работники и работники сферы образования, идет вакцинация сотрудников промышленных предприятий.

Как подчеркнул Роман Керимов, медики готовы по заявке выехать на предприятие, чтобы оперативно и с удобством для людей сделать прививки на рабочем месте. Кроме того, сделать прививки великолучане могут в поликлинике № 1 и в поликлинике № 2.