Общество

УФАС в Псковской области отмечает 30-процентный рост нарушений со стороны органов власти

Число нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти в Псковской области выросло на 30% с начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила ТАСС руководитель регионального управления ФАС Ольга Милонаец.

«В Псковской области примерно на 30% выросло число нарушителей в органах власти различных ветвей: это и муниципалитеты, и региональная власть, и где-то федеральные структуры, - сказала она. - За девять месяцев у нас порядка 62 нарушений, то есть столько было вынесено предупреждений, это много, потому что в аналогичном периоде прошлого года было порядка 35», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, рост числа нарушений в органах муниципальной власти происходит в большинстве случаев из-за отсутствия в них квалифицированных кадров.

«То приняли нормативно-правовой акт, который убивает какую-то компанию, то субсидию дали не тому, кому положено, или напротив, не приняли нормативный акт, тем самым, препятствуя развитию бизнеса», - отметила Милонаец, говоря о наиболее распространенных нарушениях.

При этом уровень специалистов, работающих на региональном уровне, наоборот, можно оценить, как высокий. Однако, по словам главы УФАС, администрация Псковской области обжалует практически все решения антимонопольного ведомства, что приводит к автоматическому возбуждению дела о нарушении и затягиванию решения вопросов по существу.

«Все то время, которое они обжалуют наши предупреждения или решения, они же не устраняют нарушения, не принимают иного решения <...> И, соответственно, длительные судебные тяжбы, вместо конструктивного диалога наносят колоссальный вред», - сказала Милонаец, отметив, что УФАС оценивает уровень содействия развитию конкуренции в регионе как слабый.

«Уровень содействия развитию конкуренции в Псковской области слабый, оцениваем его на троечку», - отметила собеседница. По ее словам, чтобы повысить его, нужно «сделать рынок поддержки предприятий прозрачным, проанализировать все нормативно-правовые акты, которые содержат барьеры для развития бизнеса, ускорить срок рассмотрения заявок на подключение к энергоресурсам, газоресурсам, посмотреть цены на ресурсы и на тарифы». Кроме того, по мнению Милонаец, нужно ликвидировать неэффективные муниципальные предприятия на конкурентных рынках. Однако власти пока этого не сделали.

На сегодняшний день в Псковской области действует девять государственных предприятий и около 75 муниципальных организаций. По словам руководителя регионального управления ФАС, перед регионами поставлена задача «убрать неэффективные государственные и муниципальные предприятия с рынков, где есть бизнес». По оценке ведомства, примерно четверть муниципальных предприятий (МП) Псковской области, работающих в сфере рекламы, строительства и на других высококонкурентных рынках, должны быть ликвидированы.