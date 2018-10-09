Общество

Двое мужчин и две женщины из стран Юго-Восточной Азии пытались незаконно попасть в Евросоюз через Себежский район

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области во взаимодействии с латвийскими пограничниками в рамках совместной пограничной операции «Кордон - 2018» пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на этот раз выходцы одной из стран Юго-Восточной Азии, двое мужчин и две женщины, попробовали незаконным путем попасть в страны Евросоюза в районе населенного пункта Посинь Себежского района. Пограничники задержали их в двух километрах от государственной границы.

В ходе опроса задержанных стражам границы стало известно, что прибыли они в приграничный район из г. Москвы на автомобиле. У двоих злоумышленников документы, удостоверяющие личность, при себе отсутствовали.

Иностранцев задержали в административном порядке на срок до 48 часов. В настоящее время пограничники устанавливают их личности, выясняют все обстоятельства и мотивы совершения правонарушения, проводят административно-процессуальные мероприятия.

Пограничное управление информирует граждан о том, что за незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.