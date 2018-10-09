Общество

Почти половина читателей ПЛН согласились с критикой блогера Бородина в отношении жителей Пскова

Почти половина читателей Псковской Ленты Новостей согласились с мнением блогера-путешественника Дмитрия Бородина, который, побывав в Пскове, раскритиковал его жителей за отношение к родному городу. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН.

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Опрос показал, что подобные замечания от гостей Пскова вызывают у 10,67% респондентов чувство благодарности, поскольку критика поможет избавиться горожанам от недостатков и стать лучше,

43,78% участников опроса согласились с мнением блогеров, что Псков населяют не самые приятные и воспитанные люди.

28% участников опроса тоже согласились с такой точкой зрения, но с оговоркой, что псковичи ничем не отличаются от жителей других городов России.

У 2,67% респондентов мнение Дмитрия Бородина о том, что Псков населяют не самые воспитанные люди, вызвало раздражение. «Чем давать советы другим, лучше бы блогеры на себя посмотрели», - полагает эта часть участников опроса.

Резкое неприятие позиция блогера вызвала у 0,89% респондентов. Столько же участников опроса считают мнение Дмитрия Бородина «наглым поклепом на Город воинской славы» и предлагают властям найти способ запретить подобным блогерам приезжать в Псков.

Не воспринимают такую критику всерьез 12,44% респондентов. 0.67% затруднились с ответом.

Напомним, аналогичный опрос был проведен и для подписчиков группы Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте». Чувство благодарности высказывание блогера вызвало у 14,49% участников опроса. 37.53% согласились с тем, что Псков населяют не самые приятные и воспитанные люди, а 25,65% - с тем, что псковичи ничем не отличаются от жителей других городов России. С раздражением позицию блогера восприняли 3.56%, с резким неприятием - 2,14%. О том, что это «наглый поклеп на город воинской славы», заявили 2,38% респондентов. Не воспринимают такую критику всерьез 7,6%, затруднились с ответом 6,65%.