Общество

Опрос: Около 80% россиян откажутся от поездок на ноябрьские праздники

День народного единства подарит россиянам три официальных дня выходных: с 3 по 5 ноября. Но, как оказалось, это не повод отправиться в путешествие. Такой вывод сделали эксперты сервиса путешествий Туту.ру по итогам опроса. Почти 3 тысячи путешественников ответили на вопросы относительно своих планов на ноябрьские праздники.

Большинство респондентов (77%) решили, что для поездок сейчас не лучшее время. Оставшиеся 23% опрошенных планируют в праздничные выходные куда-нибудь уехать.

38% участников опроса сказали, что встретят День народного единства в своем городе. Почти столько же (39%) посетовали, что праздничные выходные проведут на работе.

Остальные варианты оказались менее популярными. 8% собираются слетать за границу, 6% - в другие российские города с экскурсионной целью или в гости. 4% собираются поехать на курорты Краснодарского края (Сочи, Крым, Анапа). 5% признались, что будут сидеть на чемоданах и ловить недорогие авиабилеты или тур.

Ранее сервис путешествий Туту.ру анализировал все оформленные авиабилеты на ноябрьские праздники. Получился рейтинг самых популярных направлений. 64% туристов, из тех, кто уже купил билеты на ноябрьские праздники, собираются провести День народного единства в путешествиях по России. Их доля немного выросла по сравнению с прошлым годом. Растет спрос и к поездкам в страны ближнего зарубежья. А вот интерес к Европе и странам дальнего зарубежья на ноябрьские праздники снизился.

Самые востребованные авиамаршруты по России на эти ноябрьские выходные у самостоятельных путешественников: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск (с вылетом из Москвы). В топ 10 самых популярных направлений попали вылеты из Санкт-Петербурга в Сочи, Крым и Калининград.

Из заграничных маршрутов пассажиры выбирают в этом году Узбекистан, Италию, Чехию, Израиль, Германию, Таиланд, Грузию, Армению и ОАЭ.