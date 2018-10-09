Общество

Рассекретим агентов: кто сделал город лучше с 2ГИС

2ГИС подвел итоги «Спецагентов» - самого масштабного игрового проекта в истории компании. В призовом фонде было 2 250 000 рублей и 54 полезных гаджета - от смартфона до парогенератора.

Всего к игре подключились 917 809 пользователей 2ГИС из России, Казахстана и Киргизии. Среди участников было и 800 жителей Пскова. Два месяца игроки добавляли фото, искали неточности на карте или в справочнике, писали отзывы и приглашали друзей.



На главный приз в миллион рублей претендовали 186 человек. На 750 тысяч рублей - 492 человека, на 500 тысяч рублей - 42 158 человек.

1 октября победителей определили в прямом эфире. Их выбрал генератор случайных чисел из списка игроков, выполнивших достаточное количество миссий для каждого приза.

Слева направо: Вадим Алексеев, Игорь Бурмистров, Руслан Ильясов, Анна Коваленко

Самые активные участники конкурса из Пскова - Игорь Бурмистров, Алексей Карпов, Вадим Алексеев, Руслан Ильясов и Анна Коваленко - не попали в число победителей, но получили поощрительные призы от 2ГИС.

Игорь рассказал, что выполнял все ежедневные миссии: разъездная работа позволяла ему находить новые места, отправлять фото и сигналы о неточностях в справочнике. Всего Игорь отправил 63 отзыва, 45 зацепок и на этом не собирается останавливаться. Вадим немного уступил финалисту, отправив 37 зацепок. Руслан о конкурсе узнал случайно, но в ходе игры втянулся и даже после финала продолжает публиковать фото и отзывы. Всего за время игры он добавил 44 фотографий, 8 отзывов и 31 неточность.

Анна оказалась единственным активным агентом среди прекрасной половины жителей Пскова. Она отправила 10 неточностей, 5 фотографий и 9 отзывов. Анна рассказала, что конкурс показался ей не только интересным, но и познавательным: она узнала о функциях 2ГИС, о которых раньше не догадывалась.

Участники «Спецагентов» добавили в 2ГИС почти 600 тысяч фотографий, без малого 300 тысяч отзывов и примерно 214 тысяч сообщений о неточнос тях. Все, что присылали агенты, уже опубликовано в онлайн-версии и мобильном приложении 2ГИС.

Миллион выиграл Ильнар Мифтахов - маркетолог из Набережных Челнов. Обладателем приза в 750 000 рублей стала 35-летняя Наталья Нитченко, представитель международной фармацевтической компании в Омске. Третий денежный приз - 500 000 рублей - достался Владиславу Неверову из Самары.

Посмотреть всех победителей конкурса «Спецагенты 2ГИС» можно на https://agents.2gis.com.

