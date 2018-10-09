Общество

Вопросы формирования региональных бюджетов обсудили парламентарии Северо-Запада

На базе Мурманской областной Думы прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, Псковскую область на встрече депутатов региональных парламентов представляли вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова. Также в заседании участвовали парламентарии Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Республики Коми и представители исполнительных органов власти.

«Формирование бюджета - сложная задача, которая должна решаться не только с учётом экономического и стратегического планирования региона, но и исполнения социальных гарантий, за которые власть несёт ответственность перед своими гражданами», - отметил, приветствуя коллег из регионов Северо-Запада, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В ходе заседания члены парламентского комитета обсудили проблемы внедрения «модельного бюджета» и влияния новых инструментов в межбюджетных отношениях, предусматривающих использование расчётного (нормативного) объёма расходных обязательств субъекта Российской Федерации, на сбалансированность региональных бюджетов, а также другие вопросы бюджетной сферы. Речь о необходимости доступности и открытости расчёта «модельного бюджета» в разрезе всех субъектов России, а также о важности индивидуального подхода и решения вопросов развития территорий.

Предложения парламентариев по внедрению «модельного бюджета» легли в проект обращения к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который комитет ПАСЗР принял за основу и рекомендовал поддержать участникам конференции Парламентской Ассоциации.

Также в рамках заседания бюджетного парламентского комитета были рассмотрены вопросы приватизации государственного и муниципального имущества, поддержки муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры.