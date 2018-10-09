Общество

Подписи, собранные в Пскове в ходе профсоюзного пикета «Одна страна - одна зарплата», направлены президенту РФ

517 подписей, собранных в ходе состоявшегося в Пскове 8 октября профсоюзного пикета «Одна страна - одна зарплата», направлены президенту РФ. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Подписи собирались под обращением с требованиями:

- установить в государстве попранный конституционный принцип «За равный труд - равная оплата!», «Одна страна - одна зарплата!»;

- пересмотреть навязанную финансовым блоком правительства пенсионную реформу и отменить повышение пенсионного возраста.

- отправить весь финансовый блок во главе с председателем правительства, в связи с проводимой антинародной политикой, в отставку.

Напомним, что в резолюции стартовавшей 8 октября профсоюзной акции: «Одна страна - одна зарплата!», в частности отмечается, что только при разумной, целостной и учитывающей интересы государства, регионов и населения политике можно вообще говорить о будущем России как единой и процветающей страны. Современная политика правительства Российской Федерации в отношении регионов редко отвечает хотя бы одному из этих критериев. Равноправие субъектов Федерации и граждан, проживающих в разных субъектах, закрепленное в Конституции РФ, должно стать реальностью, а разделение страны по фактически удельным территориям – анахронизм, место которому в истории.

Существование рациональной финансовой политики в отношении субъектов Российской Федерации является положительным фактором развития экономики государства, и, наоборот, ее отсутствие тормозит развитие экономики как конкретного региона, так и страны в целом.

Действия правительства РФ летом 2018 года, направленные на реальное ухудшение экономического положения населения (повышение пенсионного возраста, повышение НДС, планируемое введение «социальной нормы электропотребления») показывают, что правительство РФ в данном составе осуществляет действия в интересах исключительно МВФ и российских олигархов, считая население лишь источником обогащения лиц, «приватизировавших» национальные ресурсы страны».

Профсоюзы намерены продолжать акцию до тех пор, пока интересы абсолютного большинства населения начнут учитываться властями, возможно, что другим составом правительства.