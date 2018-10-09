Общество

Сотрудники Псковской таможни примут участие в Международном таможенном форуме

Сотрудники Псковской таможни примут участие в Международном таможенном форуме, который пройдет 24 - 25 октября в Москве. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, организатором форума выступает Федеральная таможенная служба.

МТФ-2018 - это новый формат проводившейся начиная с 1999 года ежегодной выставки «Таможенная служба». В работе форума примут участие и должностные лица Псковской таможни - руководители трех таможенных постов Псковской таможни: таможенного поста МАПП Куничина Гора, таможенного поста ЖДПП Посинь и Псковского таможенного поста.

Основная цель форума - развитие деловых и партнерских связей, установление конструктивного диалога бизнес-сообщества с представителями государственной власти и таможенной службы в целях дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности, а также усиления межведомственного взаимодействия.

Организаторами разработан новый формат форума. Научно-деловая программа включает панельные сессии, дискуссии и круглые столы по актуальным темам развития таможенной сферы, касающимся таможенного администрирования и осуществления внешнеэкономической деятельности. На форуме будет представлена экспозиция, включающая девять новых тематических разделов. Кроме того, будут продемонстрированы современные возможности ФТС России, финансовых и логистических структур. В экспозиции запланировано участие Всемирной таможенной организации, JETRO, Ассоциации европейского бизнеса, Entrepreneurs' Organization (EO) и других.