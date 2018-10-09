Общество

Почти четверть жителей Псковской области привита от гриппа

Во вторник, 9 октября, в администрации Псковской области состоялось совещание в режиме ВКС с заместителями глав районов по социальным вопросам, руководителями органов Управления образования и подведомственных образовательных учреждений по вопросу вакцинации населения от гриппа. Мероприятие провел председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ в Псковском регионе незначительно (на 1,6%) вырос по сравнению с прошлой неделей, но остался ниже эпидемического порога. За помощью с симптомами ОРВИ в медицинские организации обратились более 3,7 тыс человек, из них 68% дети. Случаи гриппа не зарегистрированы.

Что касается иммунизации населения от гриппа, то на 5 октября охват прививками населения составляет более 24% при плановом показателе 45%. Высокие темпы вакцинации показывают Себежский и Островский районы, наиболее низкие показатели — в Новосокольническом и Пустошкинском районах. Игорь Потапов рекомендовал этим муниципалитетам активнее использовать выездные формы работы, а также обратить особое внимание на вакцинацию детей, беременных женщин и призывников.

Руководитель ведомства напомнил о важности и доказанной пользе вакцинации и рассказал, что в 2017 году от гриппа было привито 40% населения региона. При этом были зафиксированы случаи смерти от осложнений гриппа у непривитых людей. Среди вакцинированного населения сложных случаев гриппа и смертельных исходов не было.

Игорь Потапов также сообщил, что до всех медицинских и образовательных организаций доведены нормативные и методические документы на случай эпидемии гриппа. Так, аптеки должны обеспечить наличие в полном ассортименте противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, образовательные учреждения обязаны при подъеме заболеваемости вовремя принимать решение об объявлении карантина, до медицинских работников доведена тактика диагностики и лечения гриппа и его осложнений, а руководству медучреждений поручено принять подготовительные меры по резервированию коечного фонда, запасу необходимых медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Добавим, что прививочная кампания началась в Псковской области в конце августа. В общей сложности от гриппа планируется привить более 255 тыс жителей региона.

До 15 октября 2018 года в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области работает «горячая линия» по телефонам 8-8112-664739, 664279 и 662981. Кроме того, «горячая линия» организована в Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области по телефону 8-8112-662981. Режим работы канала — с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

По «горячей линии» можно получить информацию об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ на территории области, о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе об иммунопрофилактике.