Общество

Сына актера «Интернов», убившего блогера из-за шляпы, приговорили к ограничению свободы и отпустили

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к одному году и 11 месяцам ограничения свободы Корнея Макарова, избившего до смерти молодого человека в столичном Парке Горького летом 2017 года, и отпустил его за отбытием наказания под арестом, сообщает «Интерфакс».

«Приговором суда Макаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год и 11 месяцев с возложением ряда обязанностей», - сообщила пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова во вторник.

По ее словам, в срок наказания осужденному зачтен период его нахождения в следственном изоляторе до оглашения приговора «из расчета день под стражей за два ограничения свободы».

«За отбытием наказания Макаров был освобожден из-под стражи в зале суда», - пояснила Ахмедова.

Кроме того, с Макарова в пользу двух потерпевших - родителей погибшего от его действий - суд взыскал по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 109 тыс. 703 руб. за материальный ущерб в пользу одного потерпевшего, добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, 13 августа 2017 года группа неизвестных, «используя формальный повод, вступила в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения», в Парке им. Горького в Москве. По некоторым данным, нападавшим не понравился его внешний вид. Трое молодых людей сорвали с него очки и шляпу и несколько раз ударили по голове. В результате молодой человек упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. После драки последний был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Погибшим оказался блогер и предприниматель Стас Думкин из Санкт-Петербурга.

В рамках расследования случившегося был задержан Корней Макаров, которого 30 августа прошлого год по ходатайству следствия суд заключил под арест. Свою вину он не признал. В СМИ сообщалось, что Макаров - сын актера из сериала «Интерны». Сам Макаров тоже актер, снялся в нескольких сериалах: «Братья Карамазовы», «Фортуна», во втором и третьем сезонах сериала «Две судьбы».

В интервью программе «Пусть говорят» Макаров заявил, что ударил Думкина, опасаясь нападения с его стороны.