Общество

Исполнилось десять лет со дня открытия «Музейной почты» в пушкинском Бугрово

Ровно десять лет назад, 9 октября 2008 года, в рамках празднования Всемирного дня почты в Государственном Пушкинском Заповеднике была открыта «Музейная почта». Этот музейный «объект показа», одновременно и выставочный зал, и действующее почтовое отделение — совместный проект Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и ФГУП «Почта России», который в свое время удалось осуществить благодаря победе в грантовом конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире».



Фото с официальной страницы Пушкинского Заповедника в социальной сети.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, «Музейная почта» все десять лет своего бытования пользуется большой популярностью у посетителей. Гости могут здесь посидеть за «конторкой господина почтмейстера», написать письмо настоящим гусиным пером, обмакивая его в настоящую чернильницу с чернилами. С другой стороны, в «конторе» музейной почты можно воспользоваться услугами современной почтовой связи: купить конверты, марки и открытки (в том числе — и с видами псковских пушкинских мест), отправить и получить корреспонденцию, а также приобрести книги и сувениры.

Активно работает «Музейная почта» и как выставочный зал. В эти дни, например, здесь работает экспозиция «Пишите нам, пишите», посвящённая сегодняшней «круглой дате». Основная тема выставки — история почтовой связи в Пушкиногорье, начало которой уходит далеко в допушкинские времена: первые почтовый тракт на территории современного Пушкиногорского района Псковской области, от Великих Лук до Пскова через Воронич, был учрежден по указу Петра I от 24 июня 1697 года.

Кроме того, сотрудники «Музейной почты» проводят многочисленные интерактивные образовательные программы и ежегодные конкурсы писем, призванные развивать интерес туристов разного возраста и уровня подготовки к эпистолярному наследию А.С. Пушкина, в частности, и к культуре эпистолярного жанра в России, в целом. В планах развития проекта «Музейная почта в Пушкинском Заповеднике», как следует из «Концепции развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» на период до 2024 года», — расширение его тематики, развитие системы временных выставок, дальнейшая разработка музейно-педагогических интерактивных форм работы с посетителями.