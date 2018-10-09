Общество

Российскую Конституцию ждут изменения

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин назвал главные недостатки российской Конституции.

«Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры», - сказал он в интервью «Российской газеты».

Среди недостатков Зарькин также назвал недостаточное разграничение полномочий между федеральными органами власти и регионами и противопоставление органов местного самоуправления и органов государственной власти.

При этом, по мнению Зорькина, проблемы в Конституции легко устранимы «путем точечных изменений», а «глубокий правовой смысл», заложенный в свод федеральных законов, позволяет адаптировать его к меняющимся социально-правовым реалиям.