Общество

Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью «Известиям» рассказал о процессе перехода с аналогового на цифровое телевещание в 2019 году.

В целях предоставления гражданам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14-15 января. По заявлению замглавы Минкомсвязи, стоимость самой дешевой цифровой приставки в настоящее время составляет 700-800 рублей.

Переход на цифровое эфирное телевидение осуществляется с целью появления у любого жителя России в любой точке страны возможности бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов в высоком качестве.

«Граждан вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда есть возможность принимать 20 - в хорошем. Именно для того, чтобы в семь раз повысить возможность выбора, это всё и было придумано», - пояснил представитель министерства.

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Алексей Волин также подчеркнул, что новый формат не предусматривает абонентской платы.