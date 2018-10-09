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Общество

Перекупщиков театральных билетов объявят вне закона

10.10.2018 08:57|ПсковКомментариев: 0

Российские власти разрабатывают законопроект, запрещающий продажу театральных билетов перекупщикам, которые не имеют лицензии на их реализацию по установленной театром цене. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

«Закон запретит продажу всем, кроме агентов, имеющих лицензию на продажу билетов по цене, установленной театром. Деятельность перекупщиков станет противозаконной, а это наша главная цель», - подчеркнул руководитель культурного учреждения.

По словам Урина, сейчас полицейские могут предъявить торгующим у театра перекупщикам лишь претензии в неуплате налогов, если цена на билет при перепродаже превышает номинальную стоимость. При этом новая инициатива сделает их торговлю незаконной.

«[Законопроект] защищает не театр. Вся наша борьба с перекупщиками - в защиту зрителя», - констатировал гендиректор Большого театра.

Источник: Псковская Лента Новостей
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