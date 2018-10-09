Общество

В Великих Луках состоится «Студбаттл»

Отдел по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук в рамках проекта «Включайся, студент!» проводит танцевально-игровую программу «Студбаттл».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города, мероприятие состоится 25 октября в 16.00 в Великолукском доме культуры железнодорожников. В танцевально-игровой программе приглашают принять участие команды студентов-первокурсников учреждений профессионального и высшего образования города Великие Луки.



Состав команды - 10 человек. Как сообщили организаторы, конкурсная часть будет включать в себя следующие задания: представление команд, танцевальная визитка, произвольные танцевальные движения под музыку; нон-стоп, задания для повторения и гонку лидеров.



До 19 октября принимаются заявки на участие. Их необходимо предоставить в управление образования, пр. Гагарина, 13, каб. 20,21 или в электронном виде: https://vk.com/molodezhkavl или molod@vluki.reg60.ru.