Общество

Великолукский завод взял на работу бывшего полицейского и не уведомил об этом УМВД

Прокуратура города Великие Луки провела проверку исполнения Федерального закона «О противодействии коррупции».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, уведомление о заключении ООО «Силовые машины - завод Реостат» трудового договора с лицом, проходившим службу в органах внутренних дел, в установленные сроки не было направлено по его последнему месту службы - в УМВД России по Псковской области.

В этой связи прокурором города в отношении начальника отдела кадров ООО «Силовые машины - завод Реостат» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Постановлением мирового судьи руководитель отдела привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа размере 20 тысяч рублей.