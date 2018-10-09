Общество

Большинство пользователей группы ПЛН «ВКонтакте» получают зарплату менее 20 тысяч рублей

Ежемесячный заработок более 60% пользователей группы Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте» не превышает 20 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного в сообществе. Данными о своих зарплатах на данный момент поделились более 1200 человек.

Заработную плату до 10 тысяч рублей в месяц получают 13,39% респондентов ПЛН. От 10 до 15 тысяч рублей - 29,3%, от 15 до 20 тысяч рублей - 20,78%.

От 20 до 30 тысяч рублей в месяц платят за работу 16,96% участников опроса.

Псковичей с доходами свыше 30 тысяч рублей значительно меньше. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц получают 9,5% респондентов. От 40 до 50 тысяч рублей - 3,08%. От 50 до 70 тысяч рублей - 2,92%. От 70 до 100 тысяч рублей - 1,62%. Более 100 тысяч рублей - 1,79%.

Напомним, Псков занял 90-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2018 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.