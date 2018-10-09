Общество

Детская шалость и поджог стали причинами пожаров в Великих Луках в сентябре

Пять пожаров зарегистрировано в Великих Луках в сентябре. Об этом в ходе общегородского совещания рассказал начальник отдела надзорной деятельности Сергей Тимофеев. По его словам, причинами пожаров в 2 случаях стали неосторожное обращение с огнем, причем в одном случае при курении, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, детская шалость и поджог, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки.

Погибших в результате пожаров в сентябре текущего года не зарегистрировано, пострадало 2 человека. Материальный ущерб составил 450 тысяч рублей. В ходе тушения пожаров подразделениями пожарной охраны города спасено материальных ценностей на сумму более 600 тысяч рублей.

В целом за 9 месяцев текущего года, отметил С. Тимофеев, в Великих Луках зарегистрирован 41 пожар с прямым материальным ущербом 8 млн 456 тысяч рублей. При пожарах погибло 3 человека, травмировано 12. В аналогичный период прошлого года зарегистрировано 48 пожаров, при которых погиб 1 человек, пострадало 15 человек. Материальный ущерб от пожаров составил 5 млн 210 тысяч рублей.

«Таким образом, в текущем году количество пожаров снизилось на 14,5%, число пострадавших людей уменьшилось на 20%, при этом имеется рост погибших в 3 раза, а также увеличение материального ущерба на 38,4%», - подчеркнул начальник отдела надзорной деятельности.

Он также напомнил, что с наступлением осенне-зимнего периода отмечается увеличение пожаров по причинам, связанным с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов. «Пользуясь случаем, настоятельно рекомендую великолучанам, проживающим в домах с печным отоплением, провести очистку дымоходов и печей от сажи, осмотр и побелку дымоходов в пределах чердака, при необходимости провести ремонт печей, - обратился к великолучанам Сергей Тимофеев. - При использовании электронагревательных приборов необходимо строго следовать инструкции завода-изготовителя, запрещается оставлять включенные электроприборы без присмотра, пользоваться оборудованием с поврежденными проводами и кабелями. Помните, что пренебрежительное отношение к требованиям пожарной безопасности неизменно приводит к пожару!»