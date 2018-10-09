Общество

Руководители Кадастровой палаты посетили Новосокольнический, Пустошкинский, Себежский, Опочецкий и Красногородский районы

4 октября в рамках исполнения контроля деятельности структурных подразделений в муниципальных образованиях Псковской области директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова и заместитель директора Валерий Никин посетили Новосокольнический, Пустошкинский, Себежский, Опочецкий и Красногородский районы. Во всех районах состоялись рабочие встречи c специалистами Кадастровой палаты на местах, в рамках которых проведена оценка мероприятий по увеличению качества оказания государственных услуг Росреестра, налаживанию эффективного взаимодействия с Многофункциональным центром и Управлением Росреестра по Псковской области.

С целью оценки уровня и качества, оказываемых в муниципалитетах специалистами Кадастровой палаты услуг, проведены встречи с главой Новосокольнического района Виталием Соловьевым, главой Себежского района Леонидом Курсенковым, главой Опочецкого района Юрием Ильиным, главой Красногородского района Валентиной Понизовской и заместителем главы администрации Пустошкинского района Татьяной Осиповой.

Руководителями всех муниципальных образований отмечена грамотная и эффективная работа специалистов Кадастровой палаты, готовность всегда идти навстречу заявителям, помогать им в решении возникающих вопросов. Дополнительно обсуждались вопросы текущего взаимодействия по улучшению эффективности распоряжения земельными ресурсами и объектами капитального строительства, своевременного проведения кадастрового учета и оформления прав собственности в рамках исполнения федеральных и государственных программ развития, необходимости установления органами местного самоуправления границ населенных пунктов и муниципальных образований, налаживания электронного взаимодействия по всем возникающим вопросам. Главы районов дали согласие на организацию мероприятий по установлению границ населенных пунктов, но сослались на ограниченность в финансировании. Глава Себежского района Леонид Курсенков отметил, что у муниципалитета, как у приграничного района, полномочия по распоряжению земельными ресурсами переданы на уровень администрации Псковской области, но согласился в случае необходимости обратиться в комитет по управлению государственным имуществом для начала проведения работ по согласованию границ населенных пунктов. Марина Бочарникова рассказала главам муниципалитетов, какими услугами Кадастровой палаты они могут воспользоваться при проведении кадастровых и землеустроительных работ, и выразила надежду на качественное улучшение электронного взаимодействия между Кадастровой палатой и муниципальными образованиями.