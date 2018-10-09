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Экс-глава Псковского района Владимир Лавренов назначен и.о. главного врача Псковского наркодиспансера

Бывший глава Псковского района Владимир Лавренов назначен и.о. главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов. По его словам, назначение произошло в конце сентября.

«Назначение нового руководителя в любом учреждении всегда вселяет определенные надежды, и этот случай - не исключение», - пояснил председатель комитета.

Напомним, Владимир Лавренов окончил медицинское училище Брянска, а после службы в армии - Смоленский мединститут. С 1986 по 2002 год работал врачом-хирургом в отделении грудной хирургии Псковской городской больницы, с 2002 года - главным врачом Псковской районной больницы.

С сентября 2013 года до лета 2018 года - глава Псковского района.